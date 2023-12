Holly Thompson’s “No-Bake Reese’s Cup Mini Cheesecakes

No Bake Reese’s Cup Mini Cheesecakes

INGREDIENTS:

1 box Jell-O No Bake Cheesecake Dessert

12 Reese’s Cups regular size

1 cup Reese’s Pieces

1 cup mini chocolate chips

1 1/2 cups cold milk

12 cupcake liners

INSTRUCTIONS:

-Line cupcake pan with cupcake liners.

-Place unwrapped Reese’s Cup into each cupcake liner.

-Open box of Jell-O No Bake Cheesecake. Set aside graham cracker crumbs. Mix cheesecake filling, following box directions.

-Spoon cheesecake filling onto each Reese’s Cup.

-Sprinkle graham cracker crumbs on top of each cheesecake.

-Sprinkle Reese’s Pieces & mini chocolate chips on top of each cheesecake.

-Refrigerate at least 1 1/2 hours before serving.

Copyright 2023 WSMV. All rights reserved.