Recipe for Chap Chae from Sunda New Asian
CHAP CHAE
INGREDIENTS:
8OZ SWEET POTATO NOODLES
4OZ SPINACH
3OZ YELLOW ONION, JULIENNED
3OZ SHIITAKE MUSHROOMS, QUARTERED
2OZ CARROTS, JULIENNED
3OZ NAPPA CABBAGE, JULIENNED
2OZ RED CABBAGE, JULIENNED
4OZ CHAP CHAE SAUCE
2OZ CANOLA OIL
CHAP CHAE SAUCE:
2 CUPS TAMARI
¼ CUP BROWN SUGAR
3 TBL SEASAME SEED OIL
INSTRUCTIONS:
FOR THE SAUCE, MIX ALL INGREDIENTS IN A POT, COOK UNTIL SUGAR IS
DISSOLVED, SET ASIDE
IN A POT BRING WATER TO A BOIL, AND COOK NOODLES UNTIL AL DENTE
ABOUT 4 MINUTES AND SET ASIDE
IN A HOT WOK ADD OIL THEN COOK ONIONS AND MUSHROOMS UNTIL GOLDEN,
ABOUT 2 MINUTES
ADD NOODLES THEN SAUCE AND TOSS UNTIL SAUCE IS ABSORBED
ADD THE REMAINING INGREDIENTS (SPINACH, CARROTS, NAPA CABBAGE, RED
CABBAGE)
GARNISH WITH SCALLIONS, TOASTED SESAME SEEDS
Copyright 2022 WSMV. All rights reserved.