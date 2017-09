1927 Hot Sauce

5 cloves garlic

1 onion halved

1.5 cups rice wine vinegar

.5 cups water

20 habaneros

8 fresno chilis

1 oz ginger

2 oz dried amarillo chilis

1 t salt

4 fl oz agave nectar

2 fl oz passion fruit puree

12 oz 1927 IPA

dry roast onion, garlic, and chilis on the plancha

peel and seed chilis

add top 3 groups into a pot and simmer for about half an hour

add remaining ingredients and puree in food processor