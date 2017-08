HUNKA CHUNKA BANANA CAKE

From Gigi's Cupcakes!

1. Mash 4 ripe bananas in a large bowl.

2. Add:

a. 2 cups sugar

b. 4 beaten eggs

c. 1 cup oil

3. Mix well.

4. Add:

a. 21⁄2 cups flour

b. 11⁄2 teaspoons baking soda

c. 1 teaspoon salt

d. 11⁄2 cups chopped pecans

e. 1 cup mini dark barista chocolate chips

5. Beat until smooth.

6. Pour and cup the cakes using cup with green scoop.

7. Bake at 325 degrees F for 28 minutes.

8. Cool.

9. Simple Syrup.

Yield approx. = 18 cupcakes